Aşık Veysel'in soyundan gelen halk ozanı 'Korona'yı sazına taşıdı

Aşık Veysel'in soyundan gelen halk ozanı 'Korona'yı sazına taşıdıHalk Ozanı Arif Çayır: "Korona virüsü geldi bende bunun üzerine türkü besteledim""Allah ülkemizin bilim adamlarına, sağlık çalışanlarına güç ve kuvvet versin"ESKİŞEHİR - Anadolu'nun ünlü halk ozanlarından Aşık Veysel Şatıroğlu'nun akrabası olan Eskişehirli Halk Ozanı Arif Çayır, Korona virüse karşı farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla türkü besteledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse dikkat çekmek için her geçen gün yeni akımlar ortaya çıkıyor. Daha çok sosyal medya üzerinden mizahı yapılan korona virüs, bu defa türkülere konu oldu. Eskişehir'de ise korona virüse dikkat çekmek için 79 yaşındaki Arif Çayır isimli halk ozanı bir gecede türkü besteledi."İnsanlar ölmesin, buna bir çare bulunsun"Sazıyla, sözüyle kulakların pasını silen Çayır, vatandaşların virüsü ciddiye almasını istiyor. Konuyla ilgili konuşan Çayır, "Korona virüsü geldi bende bunun üzerine türkü besteledim. Allah Türkiye Cumhuriyeti bilim adamlarına, sağlık çalışanlarına güç ve kuvvet versin. İnşallah ülkemiz virüsün hakkından gelir. Yazdığım dörtlüklerin bir bölümünde 'Tokalaşmayı bırak merhaba bana. Önlem almanın faydası cana' diyor. Yani diyorum ki insanlar ölmesin, buna bir çare bulunsun. Yaşlılara evden çıkmamalarını öneriyorum. Kesinlikle sigara içmesinler, dumanlı alanlarda bulunmasınlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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