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Aşık Veysel Konseri ilgi gördü

Malatya'da düzenlenen Aşık Veysel Konseri ilgi gördü.

12.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:02Aşık Veysel Konseri ilgi gördü
'da düzenlenen Aşık Veysel Konseri ilgi gördü.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen Aşık Veysel Konserine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Sağlık Kültür ve Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Aşık Veysel Konserinin şefliğini İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Bulgan yaptı. Konserde, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından Aşık Veysel'in besteleri seslendirildi.

Doç. Dr. Murat Bulgan, yaptığı konuşmada, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği konser için 3 aylık bir çalışma yaptıklarını ifade edip, güçlü bir alt yapıları olduğunu yine de çok meşakkatli bir süreç ile karşılaştıklarını belirtti. Bulgan, "Aşık Veysel söz konusu olduğu için böylesine yoğun bir ilgi bekliyorduk. Biz bu konseri öğrencilerimizle beraber başardık. Böyle konserlerin devamının gelmesini isteriz" dedi.

Konser, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından yapılan çiçek takdimi ile sona erdi. - MALATYA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Aşık Veysel Şatıroğlu, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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