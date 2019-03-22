Aşık Veysel Türküleri İle Anıldı

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Var Olanı Yad Ediyoruz" Anma Programına, çok sayıda Aşık Veysel hayranı katıldı.

Türk Müziği Topluluğu tarafından verilen konserde Aşık Veysel'in sevilen türküleri seslendirildi. Şefliğini Ergün Elibaş'ın yaptığı konserde, Veysel Sazını Aydın Ünal çaldı. 76 kişiden oluşan Türk Müziği Topluluğu "Keklik İdim Vurdular", "Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım" adlı türküleri seslendirirken; Solist Arda Öz, Veysel'in sevilen eserleri "Beni Hor Görme Gardaşım", "Mecnun'um Leylamı Gördüm", "Çiğdem Der Ki Ben Elayım", "Güzelliğin On Par'etmez", "Havalanma Telli Turnam" ve "Dost Dost Diye Hayâlına Yeldiğim"i söyleyerek konseri dinlemeye gelenleri uzak diyarlara götürdü.

Konserde Solist Muzaffer Yener "Saklarım Gözümde Güzelliğini"; Solist Nihal Köse "Sen Bir Ceylan Olsan Ben De Bir Avcı", "Uzun İnce Bir Yoldayım"; Solist Esra Günşen ve Elcan Danişver ise "Dünyada Tükenmez Murad Var İmiş", "Bir Küçük Dünyam Var İçimde Benim" ve "Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada" adlı Aşık Veysel eserlerini seslendirdi.

Dinleyicilerin mest olduğu konser, büyük alkış topladı.

Kaynak: Bültenler