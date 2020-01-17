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Âşık Veysel "Uzun İnce Bir Yoldayım" İle İş Sanat'ta anılıyor

İş Sanat klasiği haline gelen dinletilerde bu ay, âşık geleneğinin en son temsilcilerinden Âşık Veysel "Uzun İnce Bir Yoldayım" başlıklı şiir dinletisiyle İş Sanat'ta anılacak.

17.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:07Âşık Veysel

Atilla Birkiye'nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in şiirleri seslendireceği dinletide Cengiz Özkan, şiirlere bağlamasıyla eşlik edecek.

Âşık Veysel, 1894'te Sivas'a bağlı Sivrialan Köyü'nde dünyaya geldi. 1933'e kadar köyünden dışarı çıkmadı. Şair Ahmet Kutsi Tecer, Âşık Veysel'in tanınmasına aracı oldu. Âşık Veysel, Ahmet Kutsi Tecer'in de desteğiyle köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı, tüm Anadolu'yu dolaşmaya başladı. Bir gözünü çiçek hastalığı salgını, diğerini ise geçirdiği bir kaza nedeniyle kaybetti. Ümit Yaşar Oğuzcan bir yazısında, önceleri tek bir meyve ağacı olmayan köyünde ilk meyve bahçesini kuran Âşık Veysel ile ilgili "O kör değilmiş, meğer kör olan bizmişiz. Karanlık gözlerindeydi yalnız, içi apaydanlıktı, şiirleri de öyle..." sözüyle ozanı saygıyla anıyor.


Mehmet Birkiye, Atilla Birkiye, Cengiz Özkan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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