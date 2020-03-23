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Aşıklar evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri verdi

Kars'ta aşıklar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alarak evlerinden çıkmayan mahalleliye kendi evlerinin balkonunda konser verdi.

23.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:22
Kars 'ta aşıklar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alarak evlerinden çıkmayan mahalleliye kendi evlerinin balkonunda konser verdi.
Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla insanların evde zaman geçirdiği bugünlerde, salgınla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca "Hayat eve sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısına Karslı aşıklar da destek verdi.
Şehitler Mahallesinde evlerinin balkonundan mahalleliye konser veren Karslı halk ozanlarından Aşık Erol Ergüloğlu ile mahalli sanatçılardan Engin Kına vatandaşlara moral verdi.
Aşık Ergüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Serhat şehrimiz Kars'ta vatandaşlar dışarı çıkamadığı için biz de orkestramızı kurduk, balkon konseri verdik. Lütfen herkes evinden dinlesin, kimse çıkamasın." dedi.
Mahalli sanatçılardan Kına da kurallara uyulması gerektiğini ifade ederek, "İnşallah ülkemiz koronavirüs denilen illeten bir an önce arınır, insanlar eski hayatına döner, insanlar evlerinden dışarı çıkabilir. Vatandaşlar yönetimin söylediği tedbirleri dikkate alması lazım." diye konuştu.
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Aşıklar evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri verdi

Kaynak: AA

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Aşıklar evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri verdi
Etiketler : Koronavirüs, Kars, Güncel

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