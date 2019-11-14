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- "Aşıklar Şehri" Venedik, sular altında

- "Aşıklar Şehri" Venedik, sular altındaVENEDİK - "Aşıklar Şehri" olarak da bilinen İtalya'nın Venedik kentinde deniz seviyesin bugün 1.30 metre olacağını belirten yetkililer bölge halkını ve turistleri uyardı.

14.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:18
- "Aşıklar Şehri" , sular altında
VENEDİK - "Aşıklar Şehri" olarak da bilinen 'nın Venedik kentinde deniz seviyesin bugün 1.30 metre olacağını belirten yetkililer bölge halkını ve turistleri uyardı.
İtalya'nın kanallarla çevrili turistik kenti Venedik, salı gecesi yağışların etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sular altında kaldı. Yaklaşık yüzde 80'i sular altında kalan "Aşıklar Şehri" Venedik'te bugün de su seviyesinin yüksek olacağı belirtildi. İtalyan yetkililer, su seviyesinin 1.30 metre yükseklikte olacağını belirterek, Venediklileri ve turistleri uyardı.
Salı günü son 53 yılın en büyük su baskının yaşandığı tarihi şehir Venedik'te deniz seviyesi 1.87 metre yüksekliğe ulaşmıştı. 78 yaşındaki bir adam sular altında kalan evinde elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Başka bir kişinin de yine evini su basması sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.
San Marco Bazilikası gibi tarihi mekanların da sular altında kaldığı kentte yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başlayacak.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ve acil durum yetkilileriyle görüştükten sonra su baskınından etkilenen işletmeleri ziyaret etti.
Venedik'te 1966'da su seviyesi 1.94 metreye ulaşmıştı. Yalnızca 50 bin kişiye ev sahipliği yapan Venedik'i her yıl dünyanın dört bir yanından gelen 36 milyon turist ziyaret ediyor.
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Venedik, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA


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