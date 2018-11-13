Aşıkpaşa Şiir Şöleninin 7'ncisi Yapılacak

13 Kasım 2018 Salı 15:30



13 Kasım 2018 Salı 15:30

Kırşehir'de uluslar arası düzenlenen Aşıkpaşa Şiir Şöleni geniş katılımla 16 Kasım tarihinde başlayacak.Kent Konseyi alt çalışma gurubu olan Şairler ve Yazarlar Çalışma gurubu; Kırşehir Valiliği, Belediye, Ahi Evran Üniversitesi ve Kent Konseyi tarafından desteklenen şölene hazırlanıyor. Kent Konseyinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Şairler ve Yazarlar Çalışma gurubu Başkanı Veysel Turgut, Kırşehir'de Türk Milletine önderlik etmiş alperenler, ahiler ve ozanlar olduğunu söyledi. 7'ncisi düzenlenecek şiir şölenine davette de bulunan Turgut, "Kırşehir'de Kalender Baba, Ahmed-i Gülşehri, Cacabey, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Süleyman Türkmani, Hacı Bektaş, Ahi Evran gibi şahsiyetler hafızalarımızda yer almaktadır. Kırşehirliler olarak bizler; bu şahsiyetlerimize sahip çıkarak onları ülkemiz ve ülkemiz sınırları dışında da tanıtmalıyız. Bu noktada bizlere, siyasetçilerimize bürokratlarımıza ve medyaya görevler düşmektedir" dedi.Aşıkpaşa 7. Şiir Şölenine 13 şair ve yazar katılım gösterecek. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim FAkültesinde ise şölen kapsamında Prof. Dr. Nadir İlhan, Aşıkpaşa'nın hayatını anlatacak. - KIRŞEHİR