Asıl Mücadeleyi Irkçı, Faşist Düşünceye Karşı Yürüteceğiz"

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Oradaki şehitlerimizin, yaralılarımızın her birinin hakkını, hukukunu tüm platformlarda sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isterim. Ama asıl mücadeleyi başta İslamofobi olmak üzere her türlü ırkçı, faşist düşüncenin kendine zemin bulduğu alanlarda yürüteceğiz." dedi.Varank, Aksaray'da bir otelde düzenlenen Sanayici ve İşadamları ile İstişare Toplantısı'nda, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Bugünün gündeminin Yeni Zelanda'da yaşanan terör eylemi olduğunu aktaran Varank, haberi aldığı ilk andan beri yüreğindeki sızıyla gelişmeleri takip ettiğini vurguladı.İki Türk vatandaşı yaralıVarank, terör saldırısında 49 Müslümanın şehit olduğunu, ikisi Türk vatandaşı 48 kişinin de yaralandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Patsy Reddy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Varank, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'ya gidecek. İslam karşıtı bu terörist saldırının tüm yönleriyle, bağlantılarıyla tam anlamıyla aydınlatılması için biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak konunun yakından takipçisiyiz. Oradaki şehitlerimizin, yaralılarımızın her birinin hakkını hukukunu tüm platformlarda sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isterim. Ama asıl mücadeleyi başta İslamofobi olmak üzere her türlü ırkçı, faşist düşüncenin kendine zemin bulduğu alanlarda yürüteceğiz. Özellikle Batı'da bilinçli bir şekilde yükseltilen İslam karşıtlığı, Müslüman nefreti son bulmadıkça, bugün Yeni Zelanda'da yaşanan bu terörist eylemin, yarın dünyanın başka bir ülkesinde Müslümanları hedef almayacağının garantisini kimse veremez. Bu yüzden İslamofobiyle sonuna kadar mücadele edecek, bu zihniyetin savunucularını ademe mahkum edeceğiz.""Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdam oluşturduk"Varank, adımını attığı her ilde sanayici ve üreticilerle mutlaka bir araya geldiğini, görüş ve önerileri dinlediğini ifade etti.Üretim ve istihdamın artmasıyla ekonominin dinamizm kazandığını vurgulayan Varank, "16 senede sağlam bir temel inşa ettik, karşılaştığımız her zorluk bizi daha da güçlendirdi. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik. Fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdam oluşturduk. Şimdi sırada ekonomide bir üst basamağa çıkmak, katma değerli üretimi artırmak var." diye konuştu.Bakan Varank, sanayideki son dönem gelişmelerini yakından takip ettiklerini dile getirerek, reel sektör güven endeksinde yakın zamanda gözlemlenen iyileşmeyi daimi kılmak istediklerini söyledi."2, 5 milyon ilave istihdam sözünü tutmak istiyoruz"İstihdamı ve üretimi var güçleriyle desteklediklerini anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:"Konu iş ve AŞ olduğunda Hükümetimizin tüm öncelikleri bu doğrultuda şekilleniyor, devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Cumhurbaşkanımıza sizlerle birlikte verdiğimiz 2,5 milyon ilave istihdam sözünü tutmak istiyoruz. Bakın bunun için sizlere önemli teşvikler sunduk. Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın 3 ay boyunca prim ve vergilerinin yanı sıra maaşını da devlet olarak biz karşılayacağız. Eğer şartlar devam ederse izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Aralık 2020'ye kadar işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak. Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor.""10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor"Sanayicinin yükünü almak için uğraştıklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:"Siz de çabamızı karşılıksız bırakmayın. Dileğimiz, yatırıma ve üretime odaklanmanız. Bu arada getirdiğimiz başka yenilikler de var. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık. Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini arttırdık. KOSGEB, açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip yeni piyasalar keşfedebilir, ürünlerinizi çeşitlendirebilirsiniz. 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonumuza üretimle katkı sağlayan herkesin, başımızın üzerinde yeri var."Aksaray'ın 16 yılda ihracatını 12 kat artırdığını anımsatan Varank, kentte her sektörde ihracat yapabilen bir sanayinin varlığına dikkati çekti.Varank, bu sanayi altyapısının gelişmesinde, devletin sunduğu katkıların büyük payı olduğunun altını çizdi.Aksaray'a 16 yılda 6,5 milyar liralık yatırım teşviği verildiğini hatırlatan Varank, "18 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları sunduk. 10 bin kişiye girişimcilik eğitimi verdik. Aksaray OSB'de, 12 bine yakın vatandaşımız istihdam ediliyor. Önümüzdeki dönemde, OSB'nin ilave alan altyapı inşaat ihalesini yapacağız." diye konuştu."31 Mart'tan sonra önümüz düzlük"Türkiye'nin büyüdüğüne ve geliştiğine işaret eden Varank, şöyle devam etti:"Buna paralel olarak imkanlarımız genişliyor, vizyonumuz pekişiyor. İşte 2019 yerel seçimleri, bu gelişimin şehirlere yansıması için yeni bir başlangıç olacak. Siyaseten elbette ki özellikle şu son 6 senede çok büyük badireler atlattık. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafya. Biz tüm bu saldırıları, Aksaray gibi medeniyet beşiği şehirlere sahip olmanın, bu toprakları elde tutmanın bir bedeli olarak görüyor, hepsini milletimizin desteğiyle göğüslüyoruz. 31 Mart bu yüzden çok önemli. Siyaseten zayıflık emaresi, bu coğrafyada kabul edilebilir bir durum değil. Sözüm ona 31 Mart'ta yaşayacağımız en ufak bir zaafiyeti nasıl ellerini ovuşturarak beklediklerini biz çok iyi biliyoruz. Ama tabirimi mazur görün, o pusuda bekleyenler avuçlarını yalayacaklar. İnşallah 31 Mart'ta milletimizin desteğiyle, Türkiye'nin yürüyüşü kesintisiz devam edecek. 31 Mart'tan sonra önümüz düzlük. 4,5 yıl sadece hizmetlere odaklanacağımız, salim kafayla projelere odaklanacağımız bir dönem olacak. Şehirlerimize artık yeni bir heyecanla yaklaşacak, Türkiye'nin yaşadığı gelişimi, hızla yerel yönetimlerimize yansıtacağız."Programa, Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu ile Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer ile iş insanları katıldı.