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Aşılama yöntemiyle kenevir yetiştirmiş

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.

06.09.2019 17:30 Aşılama yöntemiyle kenevir yetiştirmiş
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilogram Hint keneviri ele geçirildi. 1 kişinin tutuklandığı operasyonda ele geçirilen Hint kenevirlerinin aşılama yöntemi ile yetiştirildiği ortaya çıktı.
Jandarma, Kayalarreşitbey Mahallesi'nde yaşayan İ.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesinde 5 kilo 324 gram kubar esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirildi. A.İ gözaltına alındı.
Hint kenevirlerinin aşılama yapılarak yetiştirildiği ve boylarının 2 ile 3,5 metre arasında değiştiği bildirildi.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.İ., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve  ticareti' suçundan tutuklanarak, Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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Jandarma, Erenler, Güncel

Kaynak: DHA

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