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Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonu

- Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonuİSTANBUL - Avcılar'da bir işçinin 29 Ekim dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için çıktığı vince kamyon çarptı.

30.10.2019 21:29
- Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonu
İSTANBUL - Avcılar'da bir işçinin 29 Ekim dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için çıktığı vince kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.
Avcılar'da meydana gelen olayda Sabahattin Karamahmut isimli Avcılar Belediyesi'ne bağlı çalışan bir işçi 29 Ekim dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için vince çıktı. Karamahmut, vincin tepesinde bayrakları topladığı sırada arkadan gelen kamyon vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle oluşan sarsıntıda dengesini kaybeden işçi yere düştü. Ağır yaralanan Karamahmut olay yerinde hayatını kaybetti. Son müdahale için hastaneye götürülen Karamahmut'un yakınları hastaneye akın etti. Polis olayla ilgili incelemeye başladı.
Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonu

29 Ekim, Avcılar, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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