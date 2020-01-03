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"Aşılı Tek Gövde Fındık Bahçesi"nde budama yapıldı

Trabzon'da, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma" projesi kapsamında yaklaşık 5 yıl önce oluşturulan "Aşılı Tek Gövde Fındık Bahçesi"nde fidanların budama işlemi yapıldı.

03.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:44
'da, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma" projesi kapsamında yaklaşık 5 yıl önce oluşturulan "Aşılı Tek Gövde Fındık Bahçesi"nde fidanların budama işlemi yapıldı.
Trabzon Ticaret Borsasından (TTB) yapılan yazılı açıklamada, dip sürgünü vermeyen Ağacı'nın üzerine aşılanarak tek gövdeli halde dikimi yapılan bahçenin, bilinçli budama işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, TTB Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde Ekrem Zengin'e ait bahçeye 5 yıl önce dikilen aşılı fidanların budama işleminin, Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin tarafından yapıldığı kaydedildi.
Giresun Fındık Araştırma Enstitisü'nden temin edilen ve Bolu Ağacı'nın üzerine aşılanmış Giresun kalite fındıklardan oluşan ve yaklaşık 1 dönümlük alana dikilmiş fidanlardan, geçtiğimiz yıl yaklaşık 150 kilogram ürün alındığı aktarılan açıklamada, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk'ün de şu ifadeleri kullanıldı:
"Aşılı tek gövdeli fidan dikilerek oluşturulan örnek bahçedeki uygulama başarılı oldu. Başarı için öncelikle bahçe sahiplerinin gerekenleri yapması önemli. Tıpkı bu örnek bahçedeki üreticimizin yaptığı gibi. Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için yapılan çalışmalar, örnek bahçelerin katkısıyla giderek arttı ve üretim bölgesine yayıldı. Bahçede bitki için en olmazsa olmazlardan olan bilinçli tepe ve dal budamasını da yaptık. Bu bahçede verim ve kalite her geçen yıl artacaktır."

Trabzon, Bolu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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