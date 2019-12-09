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Asılsız haberler nüfus müdürlüğü çalışanlarını isyan ettirdi

Mersin'de Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki asılsız haberler, nüfus müdürlüğü çalışanlarını zor durumda bıraktı.

09.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:58

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi 'de ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki asılsız , nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu. E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, "Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki haberler asılsızdır. Ayrıca vergi ekleneceği kesinlikle yalandır" dedi.

ÇALIŞANLAR ZOR DURUMDA KALDI

Mersin kent merkezindeki 4 ilçesinin yanı sıra ile bağlı 9 ilçedeki nüfus müdürlüklerinde çipli kimlik yoğunluğu yaşanıyor. Ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği ve yeni kimlik alanlardan ek vergi alınacağı şeklinde kulaktan kulağa yayınlan haberler, yoğunluğu daha da artırırken nüfus müdürlüğü çalışanlarını da zor durumda bıraktı.

"HABERLER KESİNLİKLE ASILSIZDIR"

E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, son günlerde nüfus müdürlüklerinde yaşanan aşırı yoğunluğun asılsız haberlerden kaynaklandığını belirterek, "Son günlerde nüfus müdürlüklerinde yaşanan aşırı yoğunluğun önüne geçmek adına sendika olarak açıklama yapma gereği duyuyoruz. 2017 yılında başlayan çipli kimlik dağıtımı 50 milyon kişiye ulaşmıştır. Bunun yanında henüz değişimi bekleyen 32 milyon kimlik bulunmaktadır. Bu yönden bakıldığında ocak ayında çipli kimlik dağıtımı biteceği şeklindeki haberler asılsızdır. Ayrıca vergi ekleneceği kesinlikle yalandır. Halkımızın bunu bilmesini istiyoruz. Çipli kimlik dağıtımı önümüzdeki yıllarda devam edecektir. Yeni kimlik çıkarana kadar ellerindeki kimlik geçerlidir. Kimliği çıkarmak isteyen vatandaşımız Alo 199'dan ya da randevu.nvi.gov.tr'den randevu alarak, ücretini PTT ya da bankaya yatırdıktan sonra, bir adet biometrik fotoğraf ile kurumumuza gelmesi yeterlidir" diye konuştu.

"PERSONEL EKSİĞİYLE HİZMET VERMEKTEYİZ"

Başkan Kart, vatandaşların kulaktan kulağa dolaşan yanlış bilgilere inanmamaları gerektiğini ifade ederek, "Nüfus Müdürlüğü çalışanlarımız canını dişine takarak hizmet vermektedir. Kimlik yoğunluğunu gidermek adına sendika olarak bazı önerilerimiz vardır. Örneğin İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerin çoğunda personel eksiğiyle hizmet vermekteyiz. Bunu karşılamak adına 3 bin personel talep ediyoruz. Emniyetten parmak izi verilerinin tamamının kurumumuza aktarılmasını bekliyoruz. Vatandaşımızdan 'Ben daha önce parmak izi vermiştim emniyete' diye şikayetler alıyoruz. Ayrıca olumlu yönde adımlar da vardır. Yabancıların göç idaresine devredilmesi olumlu yönde bir adımdır, teşekkür ediyoruz. Biz artık seçim dönemlerinde kimlik yönünde yayınlanan haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" diye konuştu.

Asılsız haberler nüfus müdürlüğü çalışanlarını isyan ettirdi

Sendika, Mersin, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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