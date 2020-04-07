Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı

Tokat'ta parkta piknik yapıldığına dair asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere, Polis Haftası nedeniyle pastalı sürpriz yaptı.

600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Aktaş, Polis Haftası nedeniyle, mahallede yaşayanlarla birlikte polis ekiplerine sürpriz yaptı. Aktaş, 155'i arayarak parkta yasak olmasına rağmen vatandaşların piknik yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine parka polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada parkta sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, gelen polisleri müzik öğretmeni Ozan Çekiç ile birlikte 'Bil oğlum' türküsüyle karşıladı. Polisler, sürprizle şaşkınlık yaşarken Muhtar Aktaş'la birlikte pastayı kesti.

"VEFAKARLIK YAPTIKLARI GÜN SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİK"

Muhtar Mücahit Aktaş, "Şu anda ülkemizde bir salgın var. Biz de onlara yoruldukları, vefakarlık yaptıkları günde sürpriz yapmak istedik. 155'i arayarak parkta oturan insanların bulunduğunu ihbar ettik. Sağ olsunlar 2 dakika içerisinde geldiler. Biz de onların bu yorgunluklarını almak ve Polis Haftası'nı kutlamak için bir sürpriz yaptık" dedi.

"EVDE KALIN" UYARISINI YİNELEDİLER

Polis memurları ise vatandaşlara kutlama için teşekkür ederek, evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA