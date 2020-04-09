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Asılsız ihbarla çağırdıkları polislerin günlerini kutladılar

Asılsız ihbarla çağırdıkları polislerin günlerini kutladılarGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir grup esnaf parkta doğum günü kutlandığı yönünde asılsız ihbara gelen polislerin günlerini kutlayıp, tatlı ikramında bulundu.

09.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:57
Asılsız ihbarla çağırdıkları polislerin günlerini kutladılar

Asılsız ihbarla çağırdıkları polislerin günlerini kutladılar

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir grup esnaf parkta doğum günü kutlandığı yönünde asılsız ihbara gelen polislerin günlerini kutlayıp, tatlı ikramında bulundu.

Atatürk Mahallesi'nde iş yeri bulunan bir grup esnaf, Polis Haftası nedeniyle 155 ihbar hattını arayarak, mahalledeki parkta 10 kişilik kalabalığın sosyal mesafeye aldırış etmeden doğum günü kutladığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Bu sırada parkta sosyal mesafe kurallarına uygun hareket eden maske ve eldiven takan esnaf, polisleri meşale yakıp alkışlarla karşıladı. Polisler, sürprizle şaşkınlık yaşarken, iş yeri sahipleri günlerini kutladıkları polislere künefe ikram etti.

Polisler de kendilerine sürpriz hazırlayan esnafa teşekkür ederek, sosyal mesafeyi korudukları ve kişisel tedbirleri aldıkları için kutladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Polis, Güncel
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