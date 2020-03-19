Adana’da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı

Basın mensuplarına ve vatandaşların cep telefonuna "Yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır." içerikli asılsız koronavirüs mesajı gönderdiği belirlenen memur tutuklandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

17 Mart 2020 tarihinde 0850 302 22 36 no'lu hattan bazı basın kuruluşları ve vatandaşlara, "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesi'nde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. Bey ile görüşmeniz gerekmektedir." mesajı gönderilmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

MESAJ ASILSIZ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri mesajın gönderildiği telefon numarasından yola çıkarak mesajın doğru olup olmadığını kontrol etti. Yapılan araştırmalar sonucunda gönderilen mesaj asılsız çıktı.

10 BİN KİŞİYE GÖNDERİLDİ

Mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T. gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından da idari soruşturma başlatılarak açığa alındı. Bu arada zanlının yaklaşık 10 bin kişiye mesaj gönderdiği öne sürüldü.

TUTUKLANAN MEMUR, ŞAKA YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Zanlının ilk ifadesinde arkadaşına şaka yapmak istediğini ancak yanlışlıkla SMS'in toplu halde rehberindeki herkese gittiğini söylediği öğrenildi. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehditten" tutuklandı.

Kaynak: İHA

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