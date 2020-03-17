Asılsız Korona virüsü paylaşımı yapan şahıs serbest bırakıldı
Kahramanmaraş'ta asılsız Korona virüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
17.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:19
Kahramanmaraş 'ta asılsız Korona virüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta sosyal paylaşım sitesinde provokatif Korona virüs paylaşımında bulunan Zekeriye A. gözaltına alınmış, hastanedeki sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edilmişti. Gözaltına alınan Zekeriye A. adliyedeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta sosyal paylaşım sitesinde provokatif Korona virüs paylaşımında bulunan Zekeriye A. gözaltına alınmış, hastanedeki sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edilmişti. Gözaltına alınan Zekeriye A. adliyedeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Haberler
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Haberler
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Haberler
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum