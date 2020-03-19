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Asılsız 'koronavirüs' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı (2)

ARKADAŞINA ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞAdana'da, yaklaşık 10 bin kişiye asılsız 'koronavirüs' mesajı attıktan sonra tutuklanan, Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

19.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:09
Asılsız 'koronavirüs' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı (2)

ARKADAŞINA ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ

Adana 'da, yaklaşık 10 bin kişiye asılsız 'koronavirüs' mesajı attıktan sonra tutuklanan, Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Aynı müftülükte çalışan arkadaşı K.K.A.'ya şaka yapmak için mesaj gönderdiğini öne süren A.T.'nin, "Arkadaşım K.K.A.'ya şaka yapmak istedim. Hazırladığım mesaj, toplu olarak gitmiş. Herhangi bir kastım yok" dediği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çukurova, Adana, Memur, Güncel

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