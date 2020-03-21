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Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 5 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, özel hastanenin önünde çekilen fotoğrafı 'ilçede koronavirüs nedeniyle bir kişi karantinaya alındı' mesajıyla sosyal medyada paylaştıkları belirlenip gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

21.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:41
Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 5 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, özel hastanenin önünde çekilen fotoğrafı 'ilçede koronavirüs nedeniyle bir kişi karantinaya alındı' mesajıyla sosyal medyada paylaştıkları belirlenip gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

Özel hastane yönetimi, binaları önünde çekilen fotoğrafın 'ilçede koronavirüs nedeniyle bir kişi karantinaya alındı' mesajıyla sosyal medyada paylaşılması üzerine şikayetçi oldu. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Paylaşımı yaptıkları belirlenen Umut A., Adem Ö., Muhammet D., Orhan B. ve Emriye Y. pois tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 'Halk arasında korku ve panik yaymak' suçlaması yöneltilen şüphelileri, adli kontrol getirerek, serbest bıraktı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Çaycuma, Güncel

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