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Asılsız koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

17.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:34
Asılsız koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ekonomi

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