Asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili işlem başlatıldı
Batman Valisi Hulusi Şahin, valilik açıklaması gibi gösterilen bazı asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlarıyla ilgili yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem başlatıldığını bildirdi.
16.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:49
Batman Valisi Hulusi Şahin, valilik açıklaması gibi gösterilen bazı asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlarıyla ilgili yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem başlatıldığını bildirdi.
Vali Şahin, İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemik" olarak da ilan edilen koronavirüs nedeniyle Batman'da alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandıklarını söyledi.
Dünya çapında yayılan virüse karşı Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini aktaran Şahin, hükumetin öncülüğünde çalışmaları titizlikle uyguladıklarını belirtti.
Vatandaşların da dikkat etmesi gereken konuların bulunduğuna dikkati çeken Vali Şahin, şunları kaydetti:
"Bu işin vatandaş boyutu var. Vatandaşlarımızın yapması gereken hususlar var. Bu hususta Batman nezdinde dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Dün akşam bir düğüne gittim. İnsanlar çok yakın bir temas halinde eğleniyordu. Bu riskli bir durumdu. Oradan çıktım Beşiktaş - Galatasaray maçı vardı. Lokantalarda kafelerde benzeri durumlar vardı. Bizim kişisel olarak yapmamız gereken hususlar var. Çok zorunlu olmadığı sürece evden çıkmayalım. Herkes kendi sağlık pozisyonunu göz önüne alsın. Bir gribal enfeksiyon hissediyorsanız kesinlikle başka insanlarla temastan uzak durun ve 184'ü hemen arayın."
Özellikle sosyal medyada valilik isminin de karıştırılarak asılsız paylaşımların yapıldığının altını çizen Vali Şahin, "Bugün yine bizim valilik logomuzu kopyalayarak sanki valilik basınının bir duyurusuymuş gibi 'Batman'da 3 koronavirüs vakası görüldü, geçmiş olsun" diyerek bozuk bir Türkçe ile bu yanlış bilgiyi yaymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili başsavcımız da gereken işlemleri başlattı. Bunu yayanlarla ilgili Türk Ceza Kanununun ilgili maddesine göre gereği yapılacaktır. " ifadelerini kullandı.
Vali Şahin, İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemik" olarak da ilan edilen koronavirüs nedeniyle Batman'da alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandıklarını söyledi.
Dünya çapında yayılan virüse karşı Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini aktaran Şahin, hükumetin öncülüğünde çalışmaları titizlikle uyguladıklarını belirtti.
Vatandaşların da dikkat etmesi gereken konuların bulunduğuna dikkati çeken Vali Şahin, şunları kaydetti:
"Bu işin vatandaş boyutu var. Vatandaşlarımızın yapması gereken hususlar var. Bu hususta Batman nezdinde dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Dün akşam bir düğüne gittim. İnsanlar çok yakın bir temas halinde eğleniyordu. Bu riskli bir durumdu. Oradan çıktım Beşiktaş - Galatasaray maçı vardı. Lokantalarda kafelerde benzeri durumlar vardı. Bizim kişisel olarak yapmamız gereken hususlar var. Çok zorunlu olmadığı sürece evden çıkmayalım. Herkes kendi sağlık pozisyonunu göz önüne alsın. Bir gribal enfeksiyon hissediyorsanız kesinlikle başka insanlarla temastan uzak durun ve 184'ü hemen arayın."
Özellikle sosyal medyada valilik isminin de karıştırılarak asılsız paylaşımların yapıldığının altını çizen Vali Şahin, "Bugün yine bizim valilik logomuzu kopyalayarak sanki valilik basınının bir duyurusuymuş gibi 'Batman'da 3 koronavirüs vakası görüldü, geçmiş olsun" diyerek bozuk bir Türkçe ile bu yanlış bilgiyi yaymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili başsavcımız da gereken işlemleri başlattı. Bunu yayanlarla ilgili Türk Ceza Kanununun ilgili maddesine göre gereği yapılacaktır. " ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Asılsız koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili işlem başlatıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi