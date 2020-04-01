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Asılsız paylaşım yapan şahıs adliyeye sevk edildi

Yeni tip korana virüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesabından asılsız paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

01.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:21
Asılsız paylaşım yapan şahıs adliyeye sevk edildi
Yeni tip korana virüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesabından asılsız paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, aşağılama" suçundan ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında taksicilere tek-çift plaka uygulaması kararı sonrası bir kişi sosyal medya hesabından " Bağcılar 'da bir taksi durağında "0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltına" şeklinde paylaşım yaptı. Bağcılar polisi tarafından kimliği Ceyhun T. olduğu tespit edilen kişi akşamüzeri yakalanarak Bağcılar Asayiş Büro'da gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, aşağılama" suçundan ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar, 3. Sayfa
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