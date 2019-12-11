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Asılsız söylentiler, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ndeki yoğunluğu arttırdı

Manissa'nın Kula ilçesinde Ocak ayında çipli kimlik dağıtımının biteceği şeklindeki asılsız haberler, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa sebep oldu.

11.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:06Asılsız söylentiler, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ndeki yoğunluğu arttırdı
Manissa'nın ilçesinde Ocak ayında çipli kimlik dağıtımının biteceği şeklindeki asılsız , nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa sebep oldu.

Yeni yılla birlikte kimlik yenilemelerin biteceği yönündeki asılsız haberler 'nın Kula İlçe Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Konu ile ilgili açıklama yapan Kula İlçe Nüfus Müdürü Meral Özbek, çipli kimliklerin dağıtımının biteceği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu, dağıtımın herhangi bir son tarihi olmadığını ve herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını belirterek, "Ülke genelinde olduğu gibi, Kula'da da halk arasında yayılan asılsız haberler, kurumumuzda yoğunluğa neden oldu. Yeni çipli kimlik kartlarının yenilenme işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiği ve kartlarını yenilemeyenlerin cezalı duruma düşeceği yönündeki söylentilerin tamamı asılsızdır. Vatandaşlarımızdan resmi kaynaklardan yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmemelerini rica ediyoruz. Yeni kimlik döneminin herhangi bir son süresi yok. Ocak ayından itibaren yenilenmeyen kimlik kartlarına da herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Bu yöndeki söylentilerin tamamı asılsızdır" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: İHA

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