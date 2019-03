Asım Balcı'dan Esnaflara Ziyaret

Kaynak: İHA

Altındağ'da Cumhur İttifakı AK Parti'li Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, her fırsatta esnafların huzurunu sağlamak için gerekli çalışmalar yapılacağını belirtti. Esnafın ülke ekonomisinde önemli rol oynadığını kaydeden Balcı, "Esnafımıza külfet getirmeden alternatifler sunarak çözmeye çalışacağız" dedi.Altındağ'da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, sık sık ziyaret yaparak esnafın sorunlarını ve beklentilerini birinci ağızdan dinliyor. Altındağ'da esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Balcı, tespitler yaptıklarını ve yapacakları çalışmalarla bu taleplere karşılık vereceklerini söyledi. Balcı, "Üretimin ve ticaretin olduğu alanlarda esnafımızın yanında olacağız. Esnafın huzuru, refahı, mutluluğu işlerinin yolunda gitmesi bizim için çok önemli. Esnaf, ekonominin bel kemiğidir. Esnaf, istikrarlı bir ekonomi ve siyasi ortam olmasını ister. Biz bu bilinçle esnafımızın ülke ekonomisi ve huzuru için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Hepsine helalinden, hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz" ifadelerini kullandı."Elimizde esnafımızla ilgili öncelikler listesi hazır" diyen Balcı, "Altındağlıların teveccühü ile göreve geldiğimiz andan itibaren çalışmalara başlayacağız. Esnafımız müsterih olsun, işlerimizi onlarla da istişare ile yapacağız. Hedefimiz Altındağ'da esnafın da kazanacağı bir ortam oluşturmak" şeklinde konuştu.Havaalanı metrosunun Altındağ'dan da geçeceğini açıklayan Balcı, ilk olarak ulaşım sorununu çözmek için çalışacaklarını ve bu sorunu raylı sistemle çözdüklerini dile getirdi. Dışkapı, Aydınlıkevler, Siteler ve oradan da Karapürçek'e ulaşacak yeni bir sistem olacağını kaydeden Balcı, bu sorun çözüldüğü zaman vatandaşların daha rahat bir şekilde Sitelere gelip alışveriş yapabileceklerini vurguladı."Esnafımıza külfet getirmeden alternatifler sunarak çözmeye çalışacağız"Katıldığı radyo ortak yayınında esnaftan gelen talepleri de değerlendiren Balcı, şunları kaydetti:"Zaman zaman farklı yorumlar yapıp söylediklerimizi başka taraflara çekmeye çalışanlar var. Esnafımız hiç merak etmesin onların istemediği bir uygulamamız olmayacak. Siteler bölgesini nefes alır hale getirmek istiyoruz. Daha geniş sokaklar, otoparklar ve sosyal donatı alanları, parklar ve kafelerle yaşanabilir ve ferah bir ortamda üretim ve alışveriş olanağı Siteler esnafımızın talepleri arasında. Bize adaylık tevdi edildiği andan itibaren ekibimizle Altındağımızda çalışmalara başladık. Sitelerimize defalarca geldik. Görüşmeler gerçekleştirdik. Sorunları biliyoruz. Çözümleri de Büyükşehir Belediyemizle birlikte oluşturuyoruz. Otopark, aydınlatma, sokak ve cadde düzenlemeleri ile Siteler esnafımız rahat bir nefes alacak. Bu hizmetlerimizi projelerimizi ve söylediklerimizi başka türlü yorumlayanlar da olmuş. Kimse başka türlü yorumlamasın, söylediklerimiz çok net. Bizim düşüncemiz esnafımızla konuşup çözümler üretmek. Esnafımıza külfet getirmeden, alternatifler sunarak çözmeye çalışacağız.""Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımız güveniyor ve biz de her zaman onların yanlarındayız"Balcı, "Benzer sorunlar Çankırı Caddesi ve Rüzgarlı esnafımız içinde geçerli" diyerek, "Orada bulunan esnaflarımızla da görüştük, onlarında mütevazı talepleri var. Ankara Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde tüm bu sorunların üstesinden geleceğiz. Otopark gibi, bölgede bulunan depoların uygun ortamlara taşınması gibi talepler var, hepsini not alıyoruz. Esnafımızla yapacağımız toplantılarla Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geleceğiz. Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımız güveniyoruz ve biz de her zaman onların yanlarındayız. Esnafımızın da vereceği destekle tek yürek olacağız. Altındağ'a hizmet edeceğiz. Ulus bölgesinde Samanpazarı, Anafartalar, Çıkrıkçılar Yokuşu, Suluhan çarşısı gibi ne tarafa baksanız ayrı bir çarşı ve ayrı bir ticaret potansiyeli var. Kale'nin eteklerinde konumlanmış çarşılar ve pazarlar birçok zanaat ustasına ve birçok iş sahasına ev sahipliği yapıyor. Buraları Büyükşehir belediyemizle bir bütün olarak ele alıp yeniden canlandırılmasını sağlayacağız. Buraların ticaret ve turizme kazandırılması için çalışmalar yapacağız. Altındağ'da Kültür Turizm Hareketliliği ciddi oranda artacak. Kültür Yolu Projesi ile de Altındağımızda hem ticarette hem turizmde bir büyüme ve gelişme olacak" açıklamalarında bulundu. - ANKARA