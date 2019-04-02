Asım İnce Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA EVREN belediye başkan adayı olan Asım İnce isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA EVREN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Asım İnce isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA EVREN adayı Asım İnce kimdir? BTP ANKARA EVREN adayı Asım İnce yüzde kaç oy aldı?

Asım İnce Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA EVREN belediye başkan adayı olarak gösterilen Asım İnce EVREN ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. EVREN ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Asım İnce adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA EVREN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.