Asım Kalelioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP UŞAK belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu oldu. CHP adayı Asım Kalelioğlu, UŞAK belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? UŞAK belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP UŞAK belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu ile ilgili seçim sonuçları ve UŞAK belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP UŞAK belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte UŞAK belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. UŞAK aday yarışı ve UŞAK seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

UŞAK Seçim Bilgileri

UŞAK belediyesi için toplam sandık sayısının 474 olduğu belirlendi.

UŞAK belediyesi için açılan sandık sayısının ise 473 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

UŞAK belediyesi için katılım oranının ise % 85,99 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

UŞAK toplam seçmen sayısının ise 155.998 olduğu belirlendi.

UŞAK belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 134.137 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP UŞAK Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP UŞAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Asım Kalelioğlu, UŞAK yarışında % 10,37 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Asım Kalelioğlu toplamda 13.488 adet oy sayısına ulaştı.

Asım Kalelioğlu Kimdir?

Asım Kalelioğlu, 1956 Uşak doğumludur.

İlkokulu ve ortaokulu Uşak'ta, liseyi İzmir'de, Üniversiteyi ise Ankara Hacettepe Üniversitesi Maden

Mühendisliği Bölümü'nü okuyarak tamamladı.

2002 ve 2008 yılları arasında Uşakspor kulübüne başkanlık yapmıştır.

Asım Kalelioğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Uşak Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

CHP UŞAK belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.