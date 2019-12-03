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Asım Kandemir son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir Birlik Gazetesi'nde çalışan Yasemin Kandemir'in vefat eden eşi Asım Kandemir son yolculuğuna dua ve göz yaşlarıyla uğurlandı.

03.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:46Asım Kandemir son yolculuğuna uğurlandı
Birlik Gazetesi'nde çalışan Yasemin Kandemir'in vefat eden eşi Asım Kandemir son yolculuğuna dua ve göz yaşlarıyla uğurlandı.

Balıkesir basın camiasının sevilen emektarlarından Birlik Gazetesi çalışanı Yasemin Kandemir'in vefat eden eşi Asım Kandemir dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Asım Kandemir'in cenazesi 52 Evler Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi. Yasemin Kandemir ve ailesini bu acılı gününde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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