ASİMDER, Başkan Gülbey'le yola devam dedi

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Yönetim Kurulu olağan üstü toplanarak, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev'in ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey hakkındaki iftira ve karalamalarını görüştü.



Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin eksiksiz katıldığı toplantıda üyeler fikir ve görüşlerini tartışmaya açarak, Başkan Göksel Gülbey'e sahip çıkarak "Yola Devam" dedi.



Yapılan toplantı sonrasında Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunun görev alanı olan 17 ilde Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev'in görev süresi doluncaya kadar, Azerbaycan'la alakalı hiçbir faaliyet yapılmaması karara bağlandı. Dernek toplantısı sonunda basın açıklaması düzenleyen Uluslar Arası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Erhan Hacıkasımoğlu, "Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev, Genel Başkanımız Göksel Gülbey hakkında asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunarak, kendisini yıpratmaya çalışmıştır. Bizler dernek yönetim kurulu olarak bir araya gelip bu asılsız iddiaları görüştük. Dernek üyelerimizle bir karar alarak, sayın Genel Başkanımızın yanında yer almaya ve kendisiyle sonuna kadar yola devam etmeğe karar verdik. Başkonsolos Nuru Quliyev'in bu tutumu maalesef her iki devletinde düşmanı olan asılsız iddialarla karşımıza çıkan Ermenilerin ve Ermeni diasporasının ekmeğine yağ sürmüştür. Dernek yönetim kurulu olarak Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunun görev alanı olan 17 ilde Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Quliyev'in görev süresi doluncaya kadar, Azerbaycan'la alakalı hiçbir faaliyet yapmamaya karar verdik. Faaliyetlerimiz Başkonsolos Quliyev gidinceye kadar Yurt dışında ve diğer illerde devam edecektir. Azerbaycan ve Türkiye siyasetini bilmez bir Konsolosunun yapmış olduğu hatadan dolayı, bizler Azerbaycan'ın da milli meselesi olan Ermeni işgali, soykırımları konusundaki tutumuzdan ve faaliyetlerimizden asla vazgeçmeyerek çalışmalarımızla her zaman Azerbaycan'ın yanında olmağa devam edeceğiz. Ama sayın Genel Başkanımız Göksel Gülbey'i de sınırlarını aşan bir konsolosun iftiralarına ve hatalarına kurban etmeyeceğiz" dedi.



Toplantıya Iğdır Sanayi sitesi Esnafları Dayanışma dernek Başkanı Atakan Taşkınsu, Iğdır Oto galericiler ve Otomotivciler dernek Başkanı Mehmet Kuşut, Uyuşturucu ile Mücadele Derneği yöneticisi Orhan Çelik, Iğdır Gazeteciler Derneği Başkanı Aydın Deniz ve Tüm Eğitim Çalışanlar Sendikası İl Temsilcisi Naim Gürel'de misafir olarak katıldı. - IĞDIR