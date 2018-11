Asimder Başkanı Gülbey, "Ermeni Tırlarına Türkiye'den Çalışma İzni Çıktı"

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:17



Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey Türkiye 'nin yılda 400 Ermeni TIR aracına Trabzon limanı üzerinden Gürcistan Poti limanından 600 dolar daha ucuz fiyata dünyaya açılma izni verdiğini iddia etti.Turist olarak Türkiye'ye giriş yapan Ermeni TIR şoförlerinin sıkıntı yaşamamaları için Gürcistan Türkiye Büyükelçiliği tarafından çalışma izni verildiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, " Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbaycan toprağı olan Karabağ için 1992 yılında Ermenistan ile Türkiye arasında bulunan ülke sınır kapıları kapatılmış ve diplomatik ilişkiler dondurularak, Ermenistan'a Türkiye tarafından işgal sona erinceye kadar Ermenistan'a ekonomik ambargo uygulama kararı alınmıştır. Her ülkedeki Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar kapatılmıştı. Azerbaycan ve Türkiye sınır kapıları kapalı olan Ermenistan Gürcistan sınır kapısından da Rusya Gürcistan savaşından sonra kota uygulanması yapılmaktadır. Yalnızca İran tarafından desteklenen ve tek sınırsız ticaret uygulaması olan sınır kapısı bulunmaktadır. Ermenistan Avrupa 'ya açılmak için yıllarca Gürcistan Poti limanını kullandı. Son zamanlarda Türkiye Trabzon limanında TIR başı Gürcistan Poti limanına göre 600 dolar daha ucuz oluşu nedeniyle Ermenistan nakliyat şirketleri tarafından daha çok tercih edilmektedir. Türk yasalarına göre Ermeni şoförlerinin Türkiye'ye turist olarak değil de çalışma vizesi alarak girmeleri gerekiyor aksi taktirde girişleri yasaktır. Bu sorunu çözmek için önce Ukrayna araya girerek geçici yardımcı olduktan sonra şimdi ise Gürcistan Türkiye Büyükelçiliği Ermeni şoförlere resmi olarak çalışma izni belgesi veriyor" dedi.Bu nasıl Ambargo diyen Gülbey, "Ermenistan Türkiye arasında her gün Erivan İstanbul arası bir kez uçak seferi bulunmakta, Gürcistan ve İran üzerinden ülkemize binlerce Ermenistan vatandaşı elini kolunu sallayarak geliyor ve 70 bin kaçak Ermeni ülkemizde çalışmakta. Otobüs firmaları her gün turistik tur yaparken ve son olarak da Gürcistan Büyükelçiliğimiz tarafından diplomatik ambargoda delinmişken ASİMDER Genel Merkezi olarak tüm yetkililere soruyoruz. Bu nasıl ambargo" şeklinde konuştu. - IĞDIR