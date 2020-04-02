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Asimder Başkanı Gülbey: "Ermeniler Van halkına acımadılar"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Fransa ve Rusların kışkırtmasıyla binlerce Müslümanı katleden Ermeni çetelerinin zihniyetini savunan Ermenilere uyarıda bulunarak, "Ermenilerin tek dostu yine Türklerdir.

02.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:38
Asimder Başkanı Gülbey:
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Fransa ve Rusların kışkırtmasıyla binlerce Müslümanı katleden Ermeni çetelerinin zihniyetini savunan Ermenilere uyarıda bulunarak, "Ermenilerin tek dostu yine Türklerdir. Ne Fransız nede Rusların size faydası yoktur" dedi.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, 2 Nisan Van 'ın kurtuluşu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mayıs 1915 yılında Rusların; Taşnak ve Hınçak Ermeni çeteleri ile birlikte Van'ı işgal ettiğini ve Van ile çevresinde katliam yaptıklarını söyledi.

Çocuk, kadın, yaşlı ve sakat demeden bölgede yaşayan tüm Müslüman halkın katledildiğine dikkat çeken Gülbey, "Ermeniler, Van şehrinin Batı kısmında bulunan ve kente yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Zeve bölgesinde tüm halkı toplayarak, erkeklerin burun, kulak, el, parmak ve göz kısımlarını keserek korkunç işkenceler yapmışlardır. Buda yetmezmiş gibi halkı boş evlere toparlayan Ermeniler, üzerilerine gazyağı dökerek vahşicesine yakmışlardır. Resmi kaynaklara göre 2 bin 800 kişi, ancak edindiğimiz bilgiler ise bu sayının 4 bine yakın olduğu söyleniyor. Bizler devlet ve millet olarak Ermenilere hiçbir zaman zulüm ve katliam yapmamışız. Onlar ise Ruslarla aldıkları destekle tüm halkı katletmişlerdir" dedi.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümünde Ermenilerin Müslüman halka yaptıklarını unutmadıklarını vurgulayan Gülbey, Bugün Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılını kutluyoruz. Ermeni çeteleri Van'dan kaçan halkı Akdamar adasına götürüp işkence ve tecavüz ettiklerini unutmadık, bu katliamı da unutmayacağız. Eğer dünyada Ermenilerin tek dostu varsa onlarda Türklerdir. Ne Fransızların nede Rusların size faydası yoktur. Yine oyunlarına gelmeyin, dünya milletleri birlikte nasıl bir virüse karşı savaşıyorsa artık kine nefrete gerek yoktur" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Asimder Başkanı Gülbey: 'Ermeniler Van halkına acımadılar' - Haberler

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