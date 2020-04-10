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Asimder: "Ermenistan Türk vatandaşlarına kimlik veriyor"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ilan edilen sözde Batı Ermenistan hükümetinin kurulduğunu ve vatandaşlık başvurularını kabul ederek kimlik verdiklerini açıkladı.

10.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:20
Asimder:
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan 'ın başkenti Erivan'da ilan edilen sözde Batı Ermenistan hükümetinin kurulduğunu ve vatandaşlık başvurularını kabul ederek kimlik verdiklerini açıkladı.

Ermenistan'da kurulan sözde Batı Ermenistan hükümetine sözde Cumhurbaşkanı ve Başbakan atadıklarını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Ermeni Diasporası 100 yıldır 1915 tehcirinden bu tarafa Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde bulunan 20 şehrimizi sözde Batı Ermenistan olarak adlandırmışlardır. Bu topraklarda da hak talep etmişlerdir. Ermeni Diasporası artık iddia etmiyorlar bu topraklardaki hayallerini gerçekleştirmek için artık faaliyette geçmişlerdir. Sözde Batı Ermenistan Hükümetini kurmuşlar ve sözde Cumhurbaşkanlığına Armenak Abrahamyan, Başbakanlığına ise, Karnig Sarkissian getirilmiştir. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da üçüncü toplantılarını gerçekleştiren bu sözde hükümet ilk vatandaşı olan Garo Agopyan'a da vatandaşlık kimlik kartı vermişlerdir" dedi.

Türkiye'de yaşayan çoğu Türk vatandaşlarının da sözde Batı Ermenistan vatandaşlığına başvurduklarına değinen Gülbey, "Sözde Batı Ermenistan vatandaşlığı için açılan bazı internet web sayfaları üzerinden 40 dolar karşılığında başvuru yapılıyor. Türkiye de yaşayan özellikle kripto (Gizli) Ermeniler ile Ermeni asıllı Türk vatandaşları başvuru yapıyorlar. Bu gizli Ermeni Diasporasının planlarını ve çalışmalarını deşifre eden ASİMDER Genel Merkezi bunların Türkiye ve Azerbaycan'daki bazı uzantılarını da rahatsız etmiştir. Biran önce bu vatandaşlık çalışmaları yapan Ermeni Diasporasının Türkiye ve Azerbaycan'daki uzantılarına müdahale edilmelidir" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Göksel Gülbey, Ermenistan, Güncel
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