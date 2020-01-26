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Aşırı alkol alan genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı

Aşırı alkol alan bir genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı.

26.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:35Aşırı alkol alan genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı
Aşırı alkol alan bir genç Meydanı'nda yere yığıldı. Yerde yatan genci ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu sağlık ekiplerine verdi. Alkol komasına girdiği ileri sürülen genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, bugün akşam üzeri Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol alan bir genç Taksim Meydanı'nda yere yığıldı. Gencin yere yığıldığını gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Genci ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci ambulansa bindirilerek tedavisi yapılmak üzere Taksim İlk Yardım Hastanesine götürdü. ekipleri ise alkol komasına girdiği ileri sürülen gencin kimliğini kontrol etti. 17 yaşında olduğu öğrenilen gencin tedavisi devam ediyor.
(İHA)

Taksim, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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