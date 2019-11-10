Haberler » Güncel » Aşırı doz uyuşturucudan öldü iddiası - Haber

Aşırı doz uyuşturucudan öldü iddiası

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen İbrahim Çakan (34), evinde ölü bulundu.

10.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:32Aşırı doz uyuşturucudan öldü iddiası

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aşırı dozda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen İbrahim Çakan (34), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kışla Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Köydeki evlerinden çocuklarının kaldığı eve giden Adem ve Melek Çakan çifti, oğulları İbrahim Çakan'ı hareketsiz halde buldu. verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İbrahim Çakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakan'ın aşırı dozda uyuşturucu madde kullanımının ardından hayatını kaybettiği iddia edildi. Çakan'ın cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Çakan'a ait evin önündeki otomobilde inceleme yaptı. Çakan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:22 Romanlar, 'Güzel Parti'yi kuracak
21:21 Siirtli öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi
21:21 Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2) - EKİYLE BİRLİKTE
21:20 Adapazarı'nda kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 7 yaralı (2)
21:19 İzmir'de ağlatan anma (3)
21:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
20:11 Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
18:15 Düğün alanında 2 kişiyi yaralayıp 1 kişiyi öldüren zanlılar ifade verdi: Kız alıp verme meselesinden sorun başladı
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 21:23:20