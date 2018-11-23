Aşırı Düzeltilmiş Burunlar Revizyon Sebebi!

Burun onarım cerrahisi (burun rekonstrüksiyonu): doğumsal bozukluklar, travma ya da cerrahi sonrası oluşan burun deformitelerinin düzeltilmesidir. Plastik cerrahinin önemli bir ilgi alanı olan; dudak-damak yarıklarına eşlik eden burun deformiteleri, erken yaşlarda tek ya da aşamalı girişimlerle düzeltilmektedir.

BURUNDA ÇIKAN YARA VE BENLER İNCELENMELİDİR!

Güneşe bağlı olarak ortaya çıkan cilt kanserlerinin en sık görüldüğü yerlerden biri burundur.Burun üzerinde iyileşmeyen yaralar ya da sonradan ortaya çıkan benler tümör açısından incelenmelidir. Tedavide, bu lezyonlar güvenli bir sınırla çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan doku eksikliklerinin de onarımını yapılarak burnun yapısal bütünlüğü sağlanır.

DÜZELTME AMELİYATLARINA SIK BAŞVURULUYOR!

Burun estetiği, ülkemizde sık ve başarıyla uygulanan ameliyatlardandır. Bu ameliyatlardan sonra nadir de olsa bazı deformiteler kalabilmektedir. Bir zamanlar, günümüzdeki anlayış ve tekniklerden farklı, dönemin güzellik algısına uygun olarak geliştirilen tekniklerle aşırı oynanmış veya düzeltilmiş burunlar (hokka burun, kalkık burun ucu) yapmaya çalışılırdı. Eyer/semer burun deformitesi denilen burun sırtı çökme ve düzensizliklerine sık rastlanırdı. Günümüzde ise farklı tekniklerle, işlevlerin korunduğu, ya da işlevsel amaçlı, yüz hatlarıyla uyumlu doğala yakın burunların yapılması amaçlanmaktadır. Burun ameliyatlarının daha az yapıldığı ve düzeltme deneyimlerinin de yetersiz olduğu ülkelerde bu tür durumlarla daha sık karşılaşılmakta ve yurtdışından revizyon ve rekonstrüktif amaçlı başvurular giderek artmaktadır.

Estetik/plastik cerrahların eğitim ve güncel pratiklerinin önemli bir kısmı, yüz/burun estetik ve onarım cerrahisini içerir. Onarım sırasında deformitenin yapısına ve hasta/hekim beklentilerine uygun olarak farklı teknikler kullanılır. Eksik veya bozulmuş yapıların düzeltilmesinde çeşitli doku desteklerine de gereksinim duyulabilir. En sık kişinin kendi kulak ya da kaburgasından alınan kıkırdaklar, kemik, yağ, fasya gibi dokular kullanılmaktadır.

BURUN DOLGUSU ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Son yıllarda ameliyatsız ve basit bir çözüm olarak sunulan hazır dolguların burun estetiği ve revizyonlarda kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Kısıtlı durumlarda geçici olarak yararı olabilecek bu yöntem farklı uzmanlık dalındaki hekimlerce de uygulanmaktadır. Uygulama sonrası ortaya çıkabilen sorunların (alerjik reaksiyonlar, vb) tedavisi yüzün diğer alanlarına göre daha zordur. Plastik cerrahlar sorunsuz ve kalıcı olduğundan çoğunlukla otojen, benzer dokularla onarımı tercih ederler. Ancak hazır dokular kullanılacaksa erken ve geç dönem reaksiyonlar konusunda hastalar mutlaka bilgilendirilmelidir.