Aşırı gerilime karşı 'Elektronik Atık Filtresi'

Kaynak: İHA

ELYAK, aşırı gerilimden kaynaklı yangınların önüne geçmek amacıyla elektronik atık filtresini tanıttı.Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Başkanı Evren Yurttaş, elektrik hasarlarını ve buna bağlı yangınları engellemek üzere tasarlanan 'Elektronik Atık Filtresi'ni tanıttı.Yurttaş, "Atık oluşumunda israfın önüne geçme dendiği anda ilk aklımıza gelen gıdadır. Bu da bir yönüyle ülkemizde yaşanan bolluğu simgelerken, diğer yanıyla maalesef ülke olarak gelişmişlik düzeyimizin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü atık ile mücadele dendiğinde, gelişmiş ülkeler bunu elektronik atık olarak algılıyor ve bizim de bir an evvel bu seviyeye gelerek ülkemizin elektronik atık çöplüğüne dönmesini engellememiz gerek" dedi.Yurttaş, "Elektronik Atık Filtresi ilk etapta aşırı gerilimler sebebiyle ortaya çıkabilecek elektronik kart yanmalarını ve buna bağlı yangınları engellemekte, bir diğer görev olarak ta elektronik kartların ve özellikle akü vb. elektrik depolama aygıtlarının gerçek ömürlerinde kullanılmalarını sağlayarak atık haline dönüşme hızlarını yavaşlatmaktadır.Geçtiğimiz tatil ve bayram günlerinde en güncel ve can sıkan konulardan biri; şüphesiz trafik kazalarıdır. Peki kimsenin aklına acaba bayram da çalışmak zorunda olan kaç fabrika, işyeri, otel, hastane veya konutta hayatımızın vazgeçilmez enerjisi olan elektrik kaynaklı yangın ya-şandı veya ölüm hadisesi yaşandı diye merak eden olmuş mudur?" ifadelerini kullandı."Başına gelen insanlar ve yakınları ile konuyla direkt olarak ilgili birimler dışında böyle bir soru kimsenin aklına gelmez" diyen Yurttaş, "Sadece medya takip servisi üzerinden ajansların geçtiği haberlere baktığımızda ortaya çıkan tablo, böylesi önemli bir konunun neden gerektiği kadar ilgi görmediğini sorgulamamıza, gerektiği kadar ilgi göstermememizinde bizatihi sorunun kaynağı olduğunu bize gösteriyor" diye konuştu."Olası elektrik yangınlarının önüne geçebiliriz"Bayram tatili süresinde elektrik kaynaklı kazalarda gelindiğinde herhangi bir ekstra tedbir veya kontrol olmadığı için durumun normal hayatın akışından pek farklı olmadığını belirten Yurttaş, "Haber bültenlerine yansıyan Hatay, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Eskişehir, Zonguldak, Çanakkale, Aydın, Amasya, Trabzon, Denizli, Kastamonu, Sakarya, Balıkesir, Diyarbakır'da elektrik kaynaklı ev yangınları olmak üzere, Şanlıurfa, Adıyaman ve Bilecik'te trafo patlaması ve Uşak'ta kilim ve battaniye fabrikası, Kocaeli Kartepe'de geri dönüşüm fabrikası, yine Kocaeli Çayırova'da tekstil fabrikasında çıkan yangında 5 can kayıplı yangın yaşandı.Basit bir tedbirle kendimizden başlayarak elektronik atık filtresi görevi gören aşırı gerilim sönümleyiciler kullanarak hem çevre kirliliği bakımından elektronik atık oluşumunu engelleyebilir, hem ülkemizden çıkan milyarlarca dolarlık elektronik kart ve akü gibi aygıtların gerçek ömürlerinde kullanımını sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlayabilir ve olası elektrik yangınlarının önüne geçebiliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL