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Aşırı hız kaza getirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

20.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:55Aşırı hız kaza getirdi
'in ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erdek-Bandırma karayolunun Düzler mevkinde meydana gelen kazasında aşırı hız yapan aracın sürücüsü yaralandı. Volkan K. yönetimindeki 06 YA 5405 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak, yol kenarında bulunan zeytin ağacına çarparak durabildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç sürücüsü Volkan K. sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekibine teslim edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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