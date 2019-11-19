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Aşırı hız kazaya neden oldu...3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Aşırı hız kazaya neden oldu.

19.11.2019 22:17 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:18
Aşırı hız kazaya neden oldu...3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
ekipleri, demir kesme makinesi yardımıyla yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın ilçesinde iki otomobilin karıştığı ve 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi, Kazım Karabekir Sokak'tan gelen Mustafa Demir'in kullandığı 58 HG 256 plakalı otomobil, Oğuzhan Caddesi'nde seyir halinde olan Adem Baykal idaresindeki 46 EB 495 plakalı otomobile yandan çarptı. Baykal'ın kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak tatlı tezgahına çarptıktan sonra durabildi. Kazada, Baykal idaresindeki otomobilde bulunan 61 yaşındaki annesi Gülen Baykal, sürücü koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makinesi yardımıyla yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Baykal ve 8 yaşındaki kızı da ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı cadde üzerindeki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aşırı hız kazaya neden oldu...3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Elbistan, İtfaiye, Yerel

Kaynak: İHA


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