Haberler » 3. Sayfa » Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor. - Haber

Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.

Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.

19.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:26
Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor... Yurt genelinde Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Mobese kameralarında
'ta kamyonetin çarptığı tanker devrildi
'da taksi aniden yola çıkan traktörü hurdaya çevirdi
Muş'ta hafriyat kamyonu önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi
'da sürücü durduramadığı tır ile Işıklarda bekleyen araçları biçti
YURT - TOPLU - Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde Kasım ayında meydana gelen ve MOBESE kameraları tarafından görüntülenen kazaların bir bölümünü paylaştı. Yayınlanan kaza görüntüleri dehşete düşürürken, kazaların genel sebebinin ise yine aşırı hız ve kural ihlalleri olduğu görüldü.
Aşırı hız ve kural ihlalleri can yakmaya devam ediyor.

Kütahya, Burdur, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:45 Motosiklet kaldırıma çıkarak devrildi: 1 yaralı
19:24 Denizli'de, İran protestolarına destek eyleminde 2 kişiye gözaltı
19:19 Üniversiteli genç kızı katleden zanlı tutuklandı
19:19 Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı
19:11 Telefon dolandırıcısı otel odasında yakalandı
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
09:28 İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi
09:14 Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
19.11.2019 20:04:10