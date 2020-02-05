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Aşırı rüzgar konteyneri devirdi, sağanak denizi taşırdı(2)

ESNAFTAN BELEDİYEYE TEPKİİzmir'de, meteorolojinin hem vatandaşlara hem de balıkçılara yaptığı kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı karşılık buldu.

05.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:06Aşırı rüzgar konteyneri devirdi, sağanak denizi taşırdı(2)

ESNAFTAN BELEDİYEYE TEPKİ

İzmir'de, meteorolojinin hem vatandaşlara hem de balıkçılara yaptığı kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı karşılık buldu. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, Kordonboyu'nda deniz taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok işyerini su bastı. Öğleden sonra başlayan yağmur da zaman zaman sağanak şeklinde yağdı. Birçok esnaf kendi çabasıyla dükkanlarına giren suları tahliye etmeye çalıştı. Şehrin birçok noktasındaki araç trafiğinde sıkışıklıklar meydana gelirken, trafik polisleri sıkışan trafiği açmak için önlem aldı. Kuvvetli esen rüzgar nedeniyle, ağaçlar da devrildi. Kordon'daki bir kafeteryada çalışan Özcan Gökay (22), "Her sene aynı durumu yaşıyoruz. Rüzgar biraz fazla esince manzara hep bu oluyor. Emekçinin hakkının yenmemesi lazım. Belediyenin buralara önlem alması lazım" dedi. Bir diğer kafeterya çalışanı Özkan Düz (24) de, "5 kişi kendi çabalarımızla suları tahliye etmeye çalışıyoruz. Burada yağmura karşı bir savaş veriyoruz. Belediyenin yapmış olduğu hiçbir çalışma yok. Bu nereye kadar böyle devam eder bilmiyoruz" dedi.


- İzmir

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Kaynak: DHA

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