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Aşırı rüzgar minareyi yıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören minare vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

07.01.2020 01:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 01:20 Aşırı rüzgar minareyi yıktı

'in ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören minare vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.


Alınan bilgiye göre Erdek, Yukarı Yapıcı mahallesinde şiddetli rüzgar zarar gören cami minaresi yürekleri ağza getirdi. Minarenin alem ve külah kısmı rüzgar nedeniyle koparak minareden sarkık bir şekilde kaldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipleri Erdek Yukarı Yapıcı Mahallesi Caminin minaresine merdiven yardımıyla çıkarak kopan parçaları aldı. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi de alarak vatandaşları olası bir tehlikeden uzak tuttu. Minarenin kopan parçalarının alınmasıyla birlikte vatandaşlar derin bir nefes aldı. - BALIKESİR


Balıkesir, İtfaiye, Erdek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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