20.06.2019 10:20
Haberler» Güncel» Haber

Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 92

Hindistan'ın Bihar eyaletinde aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi. Hindistan'ın Bihar eyaletindeki yerel hükumet yetkilileri, 4 gündür etkisinin sürdüren sıcak hava dalgası yüzünden 92 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Tüm ölümlerin Aurangabad, Gaya, Nawada ve Jamui ilçelerinde meydana geldiği bildirildi. Yetkililer sıcaktan etkilenen bölgelerdeki insanlar için uyarı yaparak evlerinden çıkmamalarını, bol miktarda sıvı tüketmelerini ve yorucu fiziksel aktivitelerini sınırlandırmalarını istedi. Eyalette okulların 22 Haziran'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Sağlık yetkilileri ölenlerin çoğunun 50 yaşın üzerinde olduğunu belirtirken, bu insanların ateş, ishal ve kusma gibi semptomlarla hastanelere gittiğini belirtti. Gaya bölgesinde yerel yöneticiler gündüz aktivitelerini iptal etti.
(İHA)
Kaynak: İHA
ölüm, yerel, bihar, hindistan, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:37 ANKARA 15 Temmuz darbe girişimi arşiv görüntüler -1
10:37 Netflix aylık abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
10:36 Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
10:36 İzol aşireti mensubu İzol - Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavga
10:36 Uyuşturucu operasyonu
10:35 Altındağ'da topyekün denetim
10:35 Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor