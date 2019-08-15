Aşırı sıcaktan bitkin düşen serçeye eliyle su verdi

DİYARBAKIR (İHA) – Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da bir vatandaş, aşırı sıcaklardan bitkin düşen bir serçeye eliyle su vererek yeniden uçmasını sağladı.



Diyarbakır'da aşırı sıcakların etkisi devam ederken Yenişehir ilçesinde bir vatandaş, yerde bulduğu yavru serçeyi iş yerine götürdü. Duyarlı vatandaş, iş yerinde yavru serçeye eliyle su içirdikten sonra serçenin serinlemesi için biraz ıslattı. Yavru serçe su içtikten sonra kendine gelince vatandaş kuşu pencereden dışarı bıraktı. Vatandaşın bu hareketi büyük taktir topladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA