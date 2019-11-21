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Aşırı soğuktan dereler dondu

Ordu'da birkaç gündür etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan dereler buz tuttu.

21.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:00Aşırı soğuktan dereler dondu
'da birkaç gündür etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan dereler buz tuttu.
ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle dereler dondu. Buz tutan dereler seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
İlçenin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşen ısı nedeniyle yaylada bulunan dereler buz tuttu.
Kar yağmamasına karşın gece saatlerinde ısının çok düştüğüne dikkat çeken Pınar Marangoz, "Çambaşı Yaylası'nın yüksek kesimlerinde bulunan dereler aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Derelerin donması güzel bir manzaranın da ortaya çıkmasına neden oldu" dedi.
(İHA)

Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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