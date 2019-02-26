Aşırı Yağış Alan İzmir'de, Afad'ın Doğal Afet Tatbikatı Senaryosu Değişti

Kaynak: DHA

İZMİR'de, bu yıl rekor yağışlardan sonra sık sık sel ve heyelan gibi doğal afetlerin meydana gelmesi üzerine, AFAD'ın planlı tatbikatında da değişiklik yapıldı. İzmir'in yanı sıra 6 ilden gelen takviye AFAD ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından desteklenen tatbikatta, sel suları altında kalan bölgede temsili kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Helikopter de kullanılan tatbikat, gerçeği aratmadı.'Türkiye Afet Müdahale Planı' gereğince doğal afetlerde ya da acil durumlarda hayat kurtarmak için yapılacak faaliyetler, oluşturulan senaryo üzerinden tatbikatla canlandırılıyor. Bu kapsamda, İzmir'de de tatbikat yapıldı. Geçmiş yıllarda deprem tatbikatlarının yapıldığı İzmir'de, bu sene yoğun yağış sonrası sık sık sel ve heyelan meydana gelmesi üzerine, senaryoda değişikliğe gidildi. AFAD İzmir İl Müdürlüğü'nün koordinesinde hazırlanan senaryoya göre, aşırı yağışlardan sonra Gediz Nehri'nin taşmasıyla oluşan sel sonrası kurtarma çalışmaları yapıldı.KURUMLARDAN DESTEK Senaryo gereği sel meydana geldikten sonra AFAD İl Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezinde, atılacak adımlar belirlendi. Ardından bölgeye kentteki kurtarma ekiplerinin yanı sıra Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Balıkesir'den takviye ekipler gönderildi. AFAD'ın yanı sıra İtfaiye, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi 26 yerel kurumdan da destek alındı.GERÇEĞİ ARATMADIFırtına ve sel felaketinin meydana geldiği bölgede, bir yandan araçların üzerine devrilen ağaçlar kaldırıldı bir yandan da sel suları altında kalan yerleşim yerlerinde kurtarma çalışmaları yürütüldü. Gerçeği aratmayan tatbikatta, temsili olarak sular altında kalan evlerinin çatılarına çıkanlar, zodyak botlarla alındı. Suda mahsur kalan hayvanlar da teknelerle kurtarıldı. Teknelerle gidilemeyen bölgedekiler için ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın helikopteri kullanıldı. Bunların yanı sıra tatbikatta hem suda hem de karada gidebilen 'Argo' isimli araç kullanıldı. Ayrıca sel sularının yayılmasının engellenmesi için de bariyerler kuruldu.Tatbikat sonrası açıklama yapan AFAD İl Müdürü Osman Metin Saroğlu, "Biz geçen yıl deprem tatbikatı yapmıştık; ancak bu yıl sellerin yaşanması, toprak kaymalarının olmasından dolayı senaryoyu değiştirdik. Sel suları altında kalan bölgeden kurtarma çalışması yaptık. Sabahki ilk bölüm çok başarılı geçti. İkinci bölümde de ekiplerimiz diğer illerden gelen takviye ekiplerle birlikte kendilerinden istenenleri başarılı bir şekilde yerine getirdi. Burada bu tür olaylara hazır olmanın yanında hem yeni araçları ve yöntemleri kullanmak hem de kurumların birbiriyle koordinesini sağlamış olduk" dedi. - İzmir