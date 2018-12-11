Aşırı yağış heyelana neden oldu, Karayoluna tonlarca ağırlığında kayalar düştü
ADIYAMAN - Adıyaman- Çelikhan
Karayolunda aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Pirin Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle sel suları tonlarca ağırlığındaki kayaların yola düşmesine neden oldu.Karayolları ekipleri heyelan nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışma yaparken, trafik tek yönlü olarak sağlandı.Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda can ve mal kaybının yaşanmadı. Karayolları ekipleri aynı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Çelikhan,Adıyaman
11 Aralık 2018 Salı 16:02