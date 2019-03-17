Aşırı yağış nedeniyle evin çatısı çöktü
HATAY - Hatay
'da, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından bir evin çatısı çöktü. Evin çöktüğü sırada içeride kimsenin olmamasıyla olası facianın eşiğinden dönüldü. Olay, Kırıkhan
ilçesine bağlı Kodallı Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak yağışlar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Olay sonrası evin içerisinde kimsenin olmaması derin nefes aldırdı.Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri de inceleme başlattı.
Hatay, Sabah, 3. Sayfa
Kaynak: İHA