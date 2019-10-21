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Aşırı yağış sele neden oldu... Araçlar oluşan su birikintisinde mahsur kaldı

Aşırı yağış sele neden oldu.

21.10.2019 00:31
Aşırı yağış sele neden oldu... Araçlar oluşan su birikintisinde mahsur kaldı
Mahsur kalan araçları iş makineleri ile kurtardılar
GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti.
Gaziantep kent merkezinde öğleden sonra gök gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından sağanak yağış ekili oldu. Yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle tıkanan mazgallar sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla vatandaşlar araçlarından çıkarıldı.
Aşırı yağış sele neden oldu... Araçlar oluşan su birikintisinde mahsur kaldı

Gaziantep, Genel

Kaynak: İHA

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