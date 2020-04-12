Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aşırı yağış sonrası dereye dönen yoldan geçen koyun sürüsü yürekleri ağza getirdi

Aşırı yağış sonrası dereye dönen yoldan geçen koyun sürüsü yürekleri ağza getirdi -Koyun sürüsü sele kapılmaktan son anda kurtuldu Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir çoban, koyun sürüsünü aniden bastıran yağmurdan dolayı oluşan sel sularından geçirdi.

12.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:25

Aşırı yağış sonrası dereye dönen yoldan geçen koyun sürüsü yürekleri ağza getirdi

-Koyun sürüsü sele kapılmaktan son anda kurtuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Karaköprü ilçesinde bir çoban, koyun sürüsünü aniden bastıran yağmurdan dolayı oluşan sel sularından geçirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde aniden bastıran yağmur sel sularını da beraberinde getirdi. İlçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesinde yaşanan olayda, bir çoban yaklaşık 100 koyundan oluşan sürüyü sel sularının içinden geçirdi. Bindiği eşekle ilk önce sel sularının içinden kendisi geçen çoban, daha sonra sürüyü geçirdi. Çobanı takip eden sürü, tehlikeli suların arasından karşı tarafa geçti. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Aşırı yağış sonrası dereye dönen yoldan geçen koyun sürüsü yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaköprü, Şanlıurfa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Haberler ›› genel ››Aşırı yağış sonrası dereye dönen yoldan geçen koyun sürüsü yürekleri ağza getirdi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

12:44: Pazarcıdan güldüren korona esprisi: "Evinde kalırsan balkondan bakarsın. - Haberler 12:40: Sokağa çıkamayan çocuklar, balkonlarda eğlendi - Haberler 12:39: Köpeğe işkence eden şahıs kovalamaca sonrası yakalandı - Haberler 12:32: Toyota'dan tüm çocuklara 23 Nisan çağrısı - Haberler 12:26: Bilecik Belediyesinden yöresel dille "evde kal" çağrısı - Haberler 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler