21.06.2019 14:20
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Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Aşırı yağışlar Kızılırmak

Sivas ve çevresinde bir süredir etkili olan kuvvetli yağışlar Kızılırmak'ın suyunun kızıl rengini sarıya çevirdi.

Sivas ve çevresinde bir süredir etkili olan kuvvetli yağışlar Kızılırmak 'ın suyunun kızıl rengini sarıya çevirdi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinden doğup 9 il sınırlarından geçerek Samsun 'dan Karadeniz 'e dökülün Kızılırmak, 1.355 kilo metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun nehri unvanını taşıyor. İsmini de renginden alan Kızılırmak tamamen olmasa da uzun bir mesafede kırmızı renkte akıyor. Suyu kızıllığını veren ise ırmağın doğduğu İmranlı ilçesinde ki Kızıl dağın toprağının kırmızı yapısı.

Ülkemizin büyük bir bölümü aşırı yağışlar altındayken Sivas ve çevresi de bu yağışlardan nasibini aldı. Genelde kızıl akan Kızılırmak'ın suyu aşırı yağışlardan dolayı şu günlerde sarıya döndü. Kızılırmak'a karışan çamurlu su ırmağın sarıya dönmesine neden oldu. - SİVAS
Kaynak: İHA
karadeniz , imranlı , sivas , kızılırmak , Güncel

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