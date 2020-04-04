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Aşırı yağışların getirdiği atıklar temizlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü; yağış öncesi ve sonrası rutin olarak kanal bacaları, mazgal ve yağmur suyu hatlarında geniş çaplı temizlik çalışması yapmaya devam ediyor.

04.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:26
Aşırı yağışların getirdiği atıklar temizlendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü; yağış öncesi ve sonrası rutin olarak kanal bacaları, mazgal ve yağmur suyu hatlarında geniş çaplı temizlik çalışması yapmaya devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Dairesi Başkanlığı, meydana gelen aşırı yağışlar sonrası kanal bacaları, mazgal ve yağmursuyu hatlarında geniş çaplı çalışmalar başlattı. Son yıllarda Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlardan dolayı tıkanan mazgallar DİSKİ ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler ayrıca kanal bacaları ve yağmur suyu hatlarında da geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışlar öncesi tıkanan mazgal ve menfezleri temizledi. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olan atıklar toplandı. Yapılan bu temizlik çalışmaları ile olası su baskınlarının engellenmesi amaçlandı.

Yağmur suyu hatları kontrol altında

DİSKİ ekipleri yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları ile yağmur suyunu da kontrol altına aldı. Ayrıca kanal açma araçları ile yağmur suyu hatlarının kontrolleri yapıldı. Yapılan çalışmalarda giderlerde yaşanan tıkanmalar açılarak, yağış sonrası biriken atıklar temizlendi. Böylelikle yağmur suyu hatlarında yaşanabilecek tıkanmaların önüne geçildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel
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