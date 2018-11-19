Aşırılıklara Dikkat

Bugün ne yapılabilir ' Haftanın ilk gününde Ay sabırsız ve düşünmeden hareket eden Koç burcunda ilerliyor. Bugün aceleci davranmaktan dolayı kendimizi kurban durumuna düşürebiliriz. Daha dikkatli olalım. Özellikle fikirlerin, inançların söz konusu olduğu durumlarda sınırları aşan bir tutum yüzünden tartışmalar söz konusu olabilir. Yüksek bir enerji var ancak kontrolsüz problem çıkarabilir. Nelerden kaçınmalı ' Bugün görüşlerimizde fazla heyecanlı olabiliriz. İnandırıcı olsak da gereksiz abartılara dikkat etmek gerekiyor. Bizi duygusal açıdan tetikleyen bir konu yüzünden mantıklı davranmayabiliriz. Yabancılarla ilişkilerimizde dikkat edelim. Yanlış değerlendirmelere, ihmallere açık olabileceğimiz bir gündeyiz.